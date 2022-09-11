أعاد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، التحذير من خطورة استخدام معجون الأسنان والزبدة زيت الزيتون في علاج إصابات الحروق، مؤكدًا أن ما يتردد حول معالجتهم للحروق مفهوم خاطئ.

وأوضح المجلس، في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، أن معجون الأسنان يحتوي على مواد كيميائية التي قد تعطي شعورًا بالبرودة إلا أنها قد تتسبب في مضاعفات للحرق، لذا لا تعتبر حلاً لإسعاف الحروق كما هو الحال بالنسبة لزيت الزيتون والزبدة، التي تعتبر حابسة للحرارة وقد تزيد حرارة الحرق، والتي تؤدي إلى تفاقم مضاعفات الحرق.

ونصح بأنه يجب على مَن يتعرض للحروق تبريد منطقة الحرق بمياه فاترة لمدة 20 دقيقة، مع استخدام مراهم وكريمات لمعالجة الحروق وتناول المسكنات في حال الحاجة إليها.