أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لم ينته بعد، في رد غير مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول انتهاء الجائحة.

حالة طوارئ

وقال متحدث باسم المنظمة العالمية في إفادة صحفية، إن جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية.

وحسب ما نقلت “العربية”، لكنه أوضح أن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها.

انتهاء الجائحة

وكان بايدن قد أعلن في مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، أن كورونا اختفت، إذ قال “ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19، لكن الجائحة انتهت”.

وأضاف “إذا لاحظتم فلا أحد يضع كمامة، ويبدو أن الجميع في حالة طيبة، لذا أعتقد أن الوضع بدأ يتغير”.

وجاء حديث بايدن على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تكافح إصابات الفيروس التي تودي بحياة مئات الأمريكيين يوميًا.