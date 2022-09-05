حصلت هيئة الصحة العامة “وقاية” على اعتراف منظمة الصحة العالمية بوصفها مركزًا وطنيًا للإنفلونزا في المملكة، وذلك بناءً على نتائج التقييم التي قامت به منظمة الصحة العالمية لمختبرات الصحة العامة بـ”وقاية”، التي شملت التأكد من تحقيق جميع معايير ومتطلبات الاعتراف، وكذلك الاشتراطات المتعلقة بالجودة والأمن والسلامة البيولوجية.

تحقيق أعلى المعايير والجودة

ويأتي هذا الاعتراف ليس فقط بسبب تحقيق أعلى المعايير والجودة في مختبرات الهيئة، بل لمشاركة “وقاية” بانتظام في مشروع ضمان الجودة الخارجي لمنظمة الصحة العالمية، وانتظام التقارير المتعلقة ببيانات مراقبة الإنفلونزا والمقدمة إلى منظمة الصحة العالمية.

مختبرات وقاية

وتعمل مختبرات الصحة العامة بـ”وقاية” مرجعًا وطنيًا، حيث تدعم نطاق عمل الهيئة القائم على بناء منظومة رصد شاملة تشمل أنشطة المراقبة الوبائية لفايروسات الإنفلونزا ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى، كما تدعم “وقاية” أيضًا جهود منظمة الصحة العالمية في رفع الجاهزية وسرعة الاستجابة عبر المشاركة الفعالة في تقديم المشورة العلمية لأصحاب القرار على المستوى الوطني، كما تُسهم جهود الهيئة عبر هذا المركز في الوصول إلى التوصيات اللازمة بشأن تركيبات لقاح الإنفلونزا الموسمية.