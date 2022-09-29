الصحة العالمية تكشف آخر تطورات كورونا

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كشف تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، آخر تطورات وضع كورونا “كوفيد-19″، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا أفضل من أي وقت مضى.وأضاف غيبريسوسفي في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بكورونا “كوفيد-19” انخفض كثيرًا خلال الفترة الماضية. ولفت مدير المنظمة، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيًا على “كوفيد-19”. وبحسب إحصائيات المنظمة، فقد سجلت نحو 9800 حالة وفاة في العالم بسبب “كوفيد-19” خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي.