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معدل الوفيات انخفض كثيرًا

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات كورونا

2022-09-29 الساعة 9:02
الصحة العالمية تكشف آخر تطورات كورونا
المواطن-متابعة

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كشف تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، آخر تطورات وضع كورونا “كوفيد-19″، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا أفضل من أي وقت مضى.

وأضاف غيبريسوسفي في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بكورونا “كوفيد-19” انخفض كثيرًا خلال الفترة الماضية. ولفت مدير المنظمة، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيًا على “كوفيد-19”. وبحسب إحصائيات المنظمة، فقد سجلت نحو 9800 حالة وفاة في العالم بسبب “كوفيد-19” خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي.

معدلات الوفيات 

وشهدت معدلات الوفيات انخفاضًا بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم- في شرق البحر المتوسط بنسبة 46 بالمئة وفي إفريقيا ومناطق غرب المحيط الهادئ بنسبة 27 بالمئة. وأشار مدير المنظمة، إلى أن عدد الوفيات بسبب “كوفيد-19” لا تزيد عن 10 بالمئة من ذروتها في يناير عام 2021، مضيفًا: “نحن في الوقت الحاضر في وضع أفضل من أي وقت مضى”. وأضاف ولكن مع ذلك “يستمر انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، ما قد يؤدي إلى ظهور متحور منه أكثر خطورة”.

بصيص من الضوء

وبين أن هناك “بصيصاً من الضوء في نهاية النفق” في المعركة ضد كورونا “كوفيد-19”. ولكن أمام البشرية طريقًا طويلًا، والنفق ما يزال مظلمًا مع الكثير من العقبات. وجدير بالذكر  أن العدد الرسمي للمصابين بمرض “كوفيد-19” في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.
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