جددت وزارة الصحة ممثلة في حساب 937 التأكيد على حقوق المرضى والتي من أهمها عدم تصوريهم إلا بموافقة منهم.

جاء ذلك ردًا على سؤال من مريضة قالت فيه :هل يحق للمستشفى تصويري ويطلب مني التوقيع على ورقة موافقة وإلا مارح يقدمون لي الرعاية؟ مع أني دافعه تكاليف العلاج وليس مجانياً وتم استخدامي كإعلان لهم؟

رد وزارة الصحة

ورد الحساب بالقول: بشكل عام تصوير المرضى لا يتم إلا بموافقتهم وتكون لأغراض علمية. وأردف أنه في حال مخالفة المنشأة ذلك يرجى التواصل عبر الرقم المجاني 937 أو عبر الرسائل الخاصة على حساب تويتر.