أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 814465 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 107 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 801640 حالة. فيما أشارت “الصحة” إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9316 حالة وفاة، بينما لفتت إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل 40 حالة.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

عدم اشتراط التحصين

ولفتت أيضًا إلى عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة “وقايـة”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.