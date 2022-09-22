أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي الإصابات إلى (815,609) حالات حتى الآن.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 105 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (802,840) حالة.

فيما أشارت “الصحة” إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,337) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (67,701,901) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

مكافحة كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

عدم اشتراط التحصين

وأشارت أيضًا إلى عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء التي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب ما تحدده البروتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.