أعلنت وزارة الصحة عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتبارًا من يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

وصف الخدمة:

برنامج يهدف إلى تدريب الممارسين الصحيين وفقًا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خــاص.

الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب.

شروط الخدمة:

أن يكون المتقدم للبرنامج من إحدى الفئات التالية:

الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

​الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مسوغات الخدمة:

لتوفير الخدمة يجب توافر المسوغات التالية:

شهادة التخرج.

شهادة إنهاء فترة الامتياز.

إشعار القبول الصادر من الجهة التعليمية أو التدريبية.

الهوية الوطنية.

شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم.

علمًا بأن التقديم على البرنامج سيكون متاحًا خلال في الفترة من 2022/9/4 م إلى 2022/9/30م