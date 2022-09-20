كشفت وزارة الصحة أنه يحق للمريض أن يصف له الطبيب الدواء بالاسم العلمي فقط، وذلك لزيادة خيارات الدواء مما يسهل توفره في الصيدليات.

يحق للمريض أن يوصف له الطبيب الدواء بالاسم العلمي فقط، وذلك لزيادة خيارات الدواء مما يسهل توفره في الصيدليات. pic.twitter.com/wH0AYqRRpU — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 20, 2022

الاسم التجاري العلمي للدواء

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، أنه لا يوجد اختلاف بين الدواء بالاسم التجاري والدواء بالاسم العلمي إلا في شيء واحد فقط هو السعر، مشيرة إلى أن المادة الفعالة في الدواءين لا تختلف.

وأشارت إلى أنه يحق للمريض أن يطلب من الطبيب كتابة الدواء بالاسم العلمي، دون إلزامه بصرف الدواء من صيدلية معينة فلا يحق للطبيب ذلك، كما يمكن للمريض أن يسأل الصيدلي عن جميع الخيارات المتوفرة إن وجدت.

ودعت الوزارة المرضى التواصل معها عبر الرقم 937 في حال كتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري.