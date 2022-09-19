سلطت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الاثنين الضوء على صدارة نادي آرسنال لـ ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه أمس الأحد على نادي برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.
وقالت صحيفة ” الإكسبريس ” الإنجليزية إن الطفل إيثان نوانيري شارك مع الجانرز في لقاء برينتفورد ليُحقق رقمًا قياسيًا خاص به، وأضافت أن الجانرز يعرف جيدًا الطريق إلى الصدارة.
أما صحيفة ” الجارديان” فقالت : “آرسنال يفوز بالتحدي بفضل رجال أرتيتا”.
بينما قالت صحيفة Daily Mail : “عودة الجانرز من جديد إلى القمة”.
ملخص مباراة آرسنال ضد برينتفورد
الفرنسي ويليام ساليبا افتتح التسجيل للجانرز بالدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.
وعاد البرازيلي جابرييل جيسوس ليُحرز الهدف الثاني للجانرز بالدقيقة الـ28 من ضربة رأسية متقنة.
وفي الشوط الثاني من المباراة نجح الجانرز في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب البرتغالي فابيو فييرا بالدقيقة الخمسين.
وأهدر اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا فرصة إضافة الهدف الرابع للجانرز بالدقيقة الستين، لينجح الجانرز في الفوز بثلاثية دون رد.
وأصبح رصيد الجانرز بعد الفوز 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 9 نقاط في المركز التاسع.
وفي سياق آخر، أصبح الإنجليزي إيثان نوانيري أصغر لاعب يشارك في مباريات الدوري الإنجليزي بعد أن شارك في مباراة فريقه آرسنال ضد برينتفورد ظهر أمس في البريميرليج.
وسجل نوانيري من مواليد عام 2007 رقمًا قياسيًا بمشاركته في مباراة رسمية بـ الدوري الإنجليزي في عمر الـ15 عامًا و 180 يومًا.
اترك تعليقاً