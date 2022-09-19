سلطت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الاثنين الضوء على صدارة نادي آرسنال لـ ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه أمس الأحد على نادي برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

وقالت صحيفة ” الإكسبريس ” الإنجليزية إن الطفل إيثان نوانيري شارك مع الجانرز في لقاء برينتفورد ليُحقق رقمًا قياسيًا خاص به، وأضافت أن الجانرز يعرف جيدًا الطريق إلى الصدارة.

أما صحيفة ” الجارديان” فقالت : “آرسنال يفوز بالتحدي بفضل رجال أرتيتا”.

بينما قالت صحيفة Daily Mail : “عودة الجانرز من جديد إلى القمة”.

ملخص مباراة آرسنال ضد برينتفورد

الفرنسي ويليام ساليبا افتتح التسجيل للجانرز بالدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.