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الصدمة الأولى لـ موسيماني في الأهلي

2022-09-26 الساعة 2:02
الصدمة الأولى لـ موسيماني في الأهلي
المواطن - محمد سمعه

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سيواجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي أول مشكلة له بعد تعيينه مدربًا للراقي خلال الفترة المقبلة. المدرب الجنوب إفريقي صاحب الـ58 عامًا سيقود الأهلي بداية من الخامس من أكتوبر في مباراة جدة في الجولة السادسة بدوري يلو.

صدمة لـ موسيماني

جماهير الأهلي عبر “تويتر” توجهت ببرقيات الدعاء وتمني الشفاء العاجل للاعب علي الأسمري لاعب الوسط بعد إصابته مؤخرًا مع الراقي، مما يعني أن المدرب الجنوب إفريقي سيعاني من غياب اللاعب خلال الفترة المقبلة.
علي الأسمري - الأهلي وأُحد
علي الأسمري
وكان الأسمري لعب دورًا مهمًا في فوز الأهلي على أُحد في دوري يلو يوم 16 سبتمبر الجاري. ويُعد بيتسو موسيماني واحدًا من أنجح المدربين في القارة الإفريقية حيث فاز بـ 5 ألقاب في دوري جنوب إفريقيا مع نادي ماميلودي صن داونز، فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 مع صن داونز على حساب الزمالك المصري، فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي عام 2017 مع صن داونز. ومع الأهلي المصري حقق أرقامًا وبطولات مميزة للمارد الأحمر مثل الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و 2021 ولقب كأس السوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة واحدة، والفوز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية عامي 2020 و 2021.
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