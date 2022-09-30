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الصرفة تبدأ الاثنين

2022-09-30 الساعة 4:58
الصرفة تبدأ الاثنين
المواطن - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يبدأ الحر في الانصراف تدريجيًا بدءًا من الاثنين القادم، أما الشتاء فمتبقٍ عليه حوالي شهرين.

الصرفة:

وتابع الحصيني بحسب قناة MBC أنه من يوم الاثنين المقبل تبدأ “الصرفة” وهي من نجوم سهيل، وسميت كذلك لانصراف الحر، حيث يكون الطقس حارًا بشكل نسبي وسط النهار، أما طرفي النهار فيكون مائلًا للحرارة أو معتدلًا، وتزداد البرودة مع مرور الأيام.

توقعات الأمطار: 

وأشار الحصيني إلى أن توقعات الأمطار البعيدة تبشر بالخير بالنسبة لهطول المطر، لكنه ربما يتأخر قليلًا، موضحًا أن موسم الأمطار يبدأ في 16 أكتوبر، لكنه وفقًا للنماذج العددية للطقس فمن المتوقع حالة مطرية متأخرة. وأشار الحصيني إلى أن الوسم عندما يبدأ يكون من الناحية الشمالية الغربية للمملكة، ثم الغربية ثم الوسطى فالشرقية، وأنه متبق على حلول الشتاء حوالي شهرين، حيث يبدأ في 7 ديسمبر.

رياح طبيعية:

وأضاف الحصيني أن الرياح التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة خلال الأيام الماضية، هي شيء طبيعي في مثل هذا الوقت من السنة، بحكم أننا نعيش مرحلة انتقالية بين الصيف والخريف.
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