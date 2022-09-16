توقع خبير الطقس الدكتور خالد أن يبدأ موسم الصفري الأسبوع المقبل مشيرًا إلى أن الاسم كان يطلق قديمًا على فصل الخريف.

الأسبوع القادم :

أول أيام الصفري وهو موسم الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية)

ومدته 26 يوماً وبانتهائه يدخل علينا ألطف وأجمل وأروع مواسم السنة المسمى بالوسم

pic.twitter.com/O91PDfqdq3 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 15, 2022

وتابع الزعاق أن اسم الموسم مشتق من اللون الأصفر حيث يصفر فيه قرص الشمس وتصفر فيه الأجساد من كثرة الأمراض وتصفر فيه أوراق الأشجار وتكثر فيه الطيور المهاجرة، مشيرًا إلى أن الموسم مدته 26 يوماً، وهو موسم الأمراض الموسمية خاصة (الزكام والحساسية) .

وختم بقوله :” بانتهائه يدخل علينا ألطف وأجمل وأروع مواسم السنة المسمى بالوسم”.

الاختلاف حول بداية الصفري

يذكر أن هناك اختلافات حول تحديد بداية هذا الموسم ففي وقت سابق قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني إن بداية الموسم هي يوم الثلاثاء 10 صفر 6 سبتمبر لافتًا إلى أنه يستمر 27 يومًا. وأشار إلى أن هناك اختلافًا حول أسباب التسمية فقد قيل اصفرار السماء وقيل اصفرار الأجساد؛ وذلك لكثرة أمراض الحمى.

نجما الجبهة والزبرة

وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر الهازل ويتكون من نجمين الجبهة والزبرة وأول أنواء الخريف فعليًا هذا العام.

وأضاف أن أول نجوم الصفري وثاني نجوم سهيل وأول أيام الخريف فعليًا ونهاية فصل الصيف لهذا العام هو الجبهة أيامها “14” يومًا يعتدل الجو في الليل تدريجيًا مع بقاء الجو حارًا مقبولًا رغم حرارته في “الظهيرة” مطره نافع بإذن الله قيل ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا.

وأضاف: في هذا الموسم يبدأ أول صرام النخيل وتغرس فيه فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار، وقالوا: إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها. وتقول العرب: إنه ما اجتمع مطر الثريا في الوسمي ومطر الجبهة في الربيع إلا كان ذلك العام تام الخصب كثير الكلأ.

وتابع أن القسم الشمالي للأرض يبدأ فيه بالتعرض للبرودة تدريجيًا “في بداية الخريف يكون بطيئًا” ويحدث أحيانًا التصادم بين الكتل والجبهات الهوائية الباردة الآتية من العروض العليا مع الهواء الساخن الرطب المتواجد في طبقات الجو العالية في السعودية؛ مما يُشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي بإذن الله.