أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة في 30 يونيو 2022 م نسبة 65% بمبلغ وقدره 259 مليون ريال من رأس مال الشركة والبالغ 400 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، أن الأسباب الرئيسية للخسائر من 2018 إلى 2021 هي كما يلي:

أسباب تسجيل الخسائر

• زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطبي من 2018 إلى 2021.

• زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات خلال عام 2021.

• زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 25٪ من عام 2018 إلى عام 2021.

الأسباب الرئيسية للخسائر خلال النصف الأول من عام 2022 هي كما يلي:

• زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات بمبلغ 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

• ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر :

• الاستمرار في مراقبة كفاية الأسعار للتأكد من أن الأسعار أعلى من الأسعار الاكتوارية الموصى بها لخطوط أعمال التأمين الطبي وتأمين المركبات.

• الاستمرار في الحد بشكل كبير من الخسائر في تأمين المركبات للأفراد.

• خطة عمل مطورة مع التركيز على زيادة إنتاج قطاعات التأمين المربحة مثل منتجات التأمين العام وتأمين الشركات الطبي والمركبات.

• اتخاذ مبادرات خفض التكاليف لتقليل النفقات العامة والإدارية وتكلفة الاستحواذ.

• الاستمرار في تقديم منتجات جديدة من التأمين العام وتقديمها لعملائنا من خلال قنوات توزيع المبيعات والوسطاء.

• الاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات لزيادة مستوى التحكم في إدارة مطالبات المركبات

• زيادة المبيعات الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة لتكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

مؤشرات الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 140.68 نقطة ليقفل عند مستوى 12,142.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 382 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات: رتال، وعناية، ومجموعة تداول، وسبكيم العالمية، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسمنت الجوف، وأسمنت العربية، ولازوردي، وأنعام القابضة، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.94% و6.31%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.