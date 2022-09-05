أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني مجلس الإدارة قرر بالتمرير في اجتماعه بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة، وفق التفاصيل التالية:

قرار تخفيض رأس المال

رأس المال قبل التخفيض 400,000,000 ريال سعودي رأس المال بعد التخفيض 140,000,000 ريال سعودي نسبة التخفيض في رأس المال % 65 عدد الأسهم قبل التخفيض 40000000 عدد الأسهم بعد التخفيض 14000000 سبب تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء نسبة (100%) من الخسائر المتراكمة طريقة تخفيض رأس المال – إلغاء عدد (26,000,000) سهم من أسهم الشركة – إطفاء نسبة (100%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2022م

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 51.64 نقطة ليقفل عند مستوى 12194.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج، وأسواق المزرعة، والخزف السعودي، والغاز، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ورتال، وتعليم ريت، وأميانتيت، والخريف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.69% و4.48%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وبترو رابغ، والإنماء، وزجاج الأكثر نشاطًا في الكمية، وأسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة الاتصالات، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 313.49 نقاط ليقفل عند مستوى 21640.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2086 صفقة.