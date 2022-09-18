كشف صندوق التنمية العقارية موعد تنفيذ الأحكام القضائية المُكتسبة ضده.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر حول موعد تنفيذ الأحكام القضائية المُكتسبة ضد الصندوق.

وأوضح الصندوق أنه سيتم التنفيذ عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المُعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية التقديم في الصندوق العقاري.

وجاء رد صندوق التنمية المحلية كالآتي: “سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في الصندوق العقاري”.

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