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الضبعان: هبوط الأهلي مؤلم للرياضيين

2022-09-30 الساعة 12:08
الضبعان: هبوط الأهلي مؤلم للرياضيين
المواطن - الرياض

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان أن الأهلي سيظل من الأربعة الكبار، رغم هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.

الأربعة الكبار

وواصل تركي الضبعان تصريحاته بشأن الكبار، وقال: “الأربعة الكبار لا نقاش فيها، الشباب هو الفريق الذي يتميز بثبات المستوى والمنافسة، وأنا لا أقيم الكبار”.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
وأضاف رئيس نادي الطائي: “ولكن الدعم يأتي لهؤلاء الأربعة الهلال والاتحاد والنصر بجانب الأهلي، حتى عندما كان مهددًا بالهبوط دعم بنحو 100 مليون ريال”. واستكمل الضبعان تصريحاته عن الراقي لبرنامج “كورة”، قائلًا: “هبوطه مؤلم لكل الرياضيين، أتمنى أن يُزين دوري المحترفين في الموسم الرياضي المقبل، فهو ملح الدوري”.
الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي بدوري يلو

وكان الراقي قد أعلن مؤخرًا عن تعاقه رسميًا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، أملًا في صناعة التاريخ وتحقيق المزيد من الإنجازات معه. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات.
بيتسو موسيماني
موسيماني
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