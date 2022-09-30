الضبعان: هبوط الأهلي مؤلم للرياضيين

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان أن الأهلي سيظل من الأربعة الكبار، رغم هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.
الأربعة الكبار
وواصل تركي الضبعان تصريحاته بشأن الكبار، وقال: “الأربعة الكبار لا نقاش فيها، الشباب هو الفريق الذي يتميز بثبات المستوى والمنافسة، وأنا لا أقيم الكبار”.
وأضاف رئيس نادي الطائي: “ولكن الدعم يأتي لهؤلاء الأربعة الهلال والاتحاد والنصر بجانب الأهلي، حتى عندما كان مهددًا بالهبوط دعم بنحو 100 مليون ريال”.
واستكمل الضبعان تصريحاته عن الراقي لبرنامج “كورة”، قائلًا: “هبوطه مؤلم لكل الرياضيين، أتمنى أن يُزين دوري المحترفين في الموسم الرياضي المقبل، فهو ملح الدوري”.
الأهلي بدوري يلو
وكان الراقي قد أعلن مؤخرًا عن تعاقه رسميًا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، أملًا في صناعة التاريخ وتحقيق المزيد من الإنجازات معه.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات.