زينت أمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة لها، الشوارع والميادين الرئيسية للمحافظة، بأكثر من 14 ألف علم، بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

شاشات إلكترونية

كما ركبت الشاشات الإلكترونية التي تبث من خلالها الرسائل الوطنية ابتهاجاً واحتفاءً بالوطن، فضلًا عن وضع عبارات وطنية تعبر عن الاعتزاز والفخر والولاء على المجسمات الجمالية بالشوارع.

وتعمل أمانة الطائف مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على نجاح تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية المقامة فى المحافظة لتكتمل مظاهر الفرحة والاعتزاز بيوم الوطن.

احتفالات اليوم الوطني

وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، بإطلاق فعاليات متنوعة وعروض ضخمة، حيث جاء شعار اليوم الوطني لعام 1444هـ تحت عنوان ”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.