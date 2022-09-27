الطائف وجهة نصف مليون زائر شهريًا

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#الطائف.. جوهرة #السعودية الخفية.. فما الذي جعلها وجهة نحو نصف مليون زائر شهريا؟ pic.twitter.com/Q5wm6RLqsY— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 26, 2022