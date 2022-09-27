الطائف وجهة نصف مليون زائر شهريًا

#الطائف.. جوهرة #السعودية الخفية.. فما الذي جعلها وجهة نحو نصف مليون زائر شهريا؟ pic.twitter.com/Q5wm6RLqsY — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 26, 2022

أهمية الطائف

سوق عكاظ

تعتبر مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عروس مصايف المملكة، ويطلق عليها عشاقها “الطائف المأنوس”، كما تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية بالسعودية.وحسب تقرير لقناة “العربية”، تعد الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وهي نقطة التقاء في المنتصف بين المدن المجاورة، وتتميز بطبيعة خلابة ودرجة حرارة معتدلة صيفًا. ويتوافد على الطائف نحو 500 ألف زائر شهريًا، وتتجاوز بساتين ورودها الـ900 مزرعة، وتنتج نحو 300 مليون زهرة كل ربيع، ما يجعل مهرجان ورود الطائف محطة لاستقطاب الآلاف.ولا تخلو الطائف أيضًا من الأماكن التاريخية والمتاحف، إذ يقام بها سوق عكاظ أشهر أسواق العالم الإسلامي، فضلًا عن أنه يمكن للزائر التحلي بروح المغامرة في منطقة الشفا على ارتفاع 2500 كم فوق سطح البحر، حيث الأودية والإطلالات الجبلية ومناحل العسل.