أنهى نادي الطائي الشوط الأول من مباراة العدالة متفوقًا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تيكـي تاكا حتماوية ⚽️

د15' حرزان يسجل الهدف الأول 🔥 الطائي 1 × 0 العدالة#الطائي_العدالة⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/mC4OQwbZzH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2022

ونجح اللاعب محمد محسن حرزان في إحراز الهدف الوحيد لـ فارس الشمال بالدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

يذكر أن فارس الشمال كان فاز في أول جولة على الاتفاق، بينما خسر العدالة من نادي الاتحاد.