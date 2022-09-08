تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الطائي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية لتحقيق الفوز.

مباريات اليوم في دوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الطائي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن فارس الشمال الذي يتواجد في المركز الخامس.

الطائي يبحث عن فوز غائب ضد الشباب

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في تحقيق فوز غائب ضد الشباب على ملعبه في العاصمة الرياض ضمن منافسات الدوري، حيث يعود آخر انتصار إلى موسم 2001/ 2002.

وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد صعود الطائي للمرة الأولى الموسم الماضي منذ انطلاق البطولة بمسماها الحالي في موسم 2008/ 2009.

وفي الموسم الماضي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز بثلاثية دون رد على ملعبه في الملز، فيما خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 على مواجهتهما التي أُقيمت في حائل.