نجح الفريق الكروي الأول بنادي الطائي في الفوز على الفتح بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽️

دينير يفتتح أول أهداف اللقاء الطائي 1 × 0 الفتح#الطائي_الفتح #SSC pic.twitter.com/uqOt8CxXGn — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2022

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الطائي يخطف 3 نقاط ثمينة:

ومع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي دينير جوميز في إحراز الهدف الوحيد لفارس الشمال بالدقيقة الـ47.

وحافظ فارس الشمال على تقدمه ليحقق 3 نقاط ثمينة، ويُصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند 3 نقاط في المركز التاسع.