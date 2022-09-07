نشر تعليم عسير معلومات عن أبطال مشهد يوم أمس، الطالب الذي حمل حقيبتي أختيه أثناء الذهاب إلى المدرسة ضاربًا أجمل المعاني في المحبة.

وقال تعليم عسير: إن الطالب هو مشعل بدر الشهراني من ابتدائية ابن النفيس بخميس مشيطـ، وقدم درسًا في الحب والأخوة والتضحية، مع أختيه نورة وسارة.

توجيه بتكريم الطالب:

ووجه محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بتكريم مشعل بدر الشهراني الذي تم تداول صورته مؤخرًا وهو يحمل حقائب شقيقتيه والذي ضرب بها أروع المعاني بحسب ما أعلنه سعد آل سحاب عضو هيئة الصحفيين في عسير.

طفل يحمل معاني الرجولة:

وكان علي الشيخ، قد نشر صورة الطفل يوم أمس وعلق عليها بالقول: “وطن يولد أطفاله رجالًا”، وعلى الفور تم تداول الصورة على نطاق واسع مع تعليقات تحمل كلمات الثناء والشكر على صنيع الطفل.

وقالت إحدى المغردات: “تذكرت أخوي- الله يحفظه- كنت أنام بالسيارة وأنا راجعة من الجامعة.. ويوم نوصل يشيلني على كتفه ويطلعني البيت”، وعلقت مغردة أخرى بالقول: ”التصرفات اللي فيها تحمل مسؤولية عن الأنثى أو خدمة ومساعدة لها تسمى عندنا رجولة ونبل”. في حين قالت مغردة أخرى: “البنت مهما توصل لأي مرحلة من عمرها تبقى تحتاج من بعد الله السند.. سندها أخوها وأبوها”.