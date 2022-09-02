كشف الطفل محمد إبراهيم الشمري- الذي خطف الأنظار بحديثه مع أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز- عن تفاصيل اللقاء، مؤكدًا أنه لم يشعر بالخوف أو التوتر أثناء اللقاء.

الطفل محمد الشمري يلقي قصيدة للوطن ويتحدث عن تفاصيل لقائه مع أمير منطقة الباحة #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/Wfutkl0vF4 — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 2, 2022

تحقيق أمنية اللقاء:

وقال الشمري في تصريحات ببرنامج “mbc في أسبوع” عن أمير الباحة: “بيض الله وجهه أن حقق أمنيتي بلقائه والسلام عليه وتقبيل رأسه”.

وأوضح أنه طلب من أمير الباحة بألا يمنعه مكتبه من الدخول والسلام عليه، كما طلب منه أن يسلم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أمنية مقابلة ولي العهد:

وأشار إلى أن والده هو من علمه أن يتحدث بهذه الفصاحة والطلاقة”، مشيرًا إلى أنه في حال أن تحققت أمنيته بمقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيسلم عليه وسيقبل رأسه ويلقي عليه قصائد كثيرة.

ولفت إلى أنه يريد أن يصبح في المستقبل لاعب كرة، موضحًا أن أفضل لاعب يراه هو محمد صلاح، كما يشجع المنتصر من فريقي الهلال والنصر.

وكان أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود، استجاب في وقت سابق، لطلب الطفل محمد الشمري بزيارته والتقاط صورة معه.

واستقبل الأمير حسام الطفل في مكتبه، ورحب به في لقاء ودي وأبوي، كما استمع لقصيدة منه.