توقع مركز طقس العرب أن يكون الطقس شديد الحرارة مع استمرار فُرص الأمطار الرعدية على أجزاء من جنوب غرب المملكة خلال عُطلة نهاية الأسبوع.

حالة الطقس اليوم وغدًا

ولم يستبعد المركز استمرار تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة اليوم وغدا بحيث تتجدد فُرص تشكل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على أجزاء مُتفرقة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المُكرمة وجنوب المدينة المُنورة، وتكون الأمطار مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية.

كما توقع المركز أن تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق بإذن الله خلال ساعات النهار، فيما تتحول الأجواء ليلاً لتُصبح مائلة للحرارة ورطبة للغاية على المناطق الساحلية مع احتمالية تشكل الضباب و الضباب الخفيف ساعات الفجر والصباح على أجزاء محدودة من سواحل الشرقية و المدينة المنورة ومكة المُكرمة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.