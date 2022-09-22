أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، نقل أحد التماثيل اللحيانية الضخمة من موقعها بعد العثور عليه.

ضمن التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العلمية في التنقيب والحفاظ والمشاركة.. كشفت @RCU_SA بالشراكة مع @AF_ALULA و @CNRS ضمن فريق دادان الأثري عن أحد التماثيل اللحيانية الضخمة. pic.twitter.com/NbtpPbGGRY — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 21, 2022

كما تضمنت عملية الحفظ والترميم تدريب كوادر سعودية ونقل المعرفة الاحترافية لهم، وشمل ذلك التدريب الميداني على تقوية التمثال وتهيئته للنقل. pic.twitter.com/jXcJmHoETa — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 21, 2022

وأكدت أنه لضمان الحفاظ عليه فقد تم نقل التمثال؛ الذي تجاوز وزنه الطن وبلغ طوله 2.2 متر، من موقعه وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع أفضل المختصين في الحفظ والترميم.

وأشارت إلى أن عملية الحفظ والترميم تضمنت تدريب كوادر سعودية ونقل المعرفة الاحترافية لهم، وشمل ذلك التدريب الميداني على تقوية التمثال وتهيئته للنقل.

وفي هذا السياق، نشرت الهيئة على حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو عرضت خلاله عملية نقل أحد التماثيل اللحيانية الضخمة.

وكتبت الهيئة عبر حسابها بتويتر: “ضمن التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العلمية في التنقيب والحفاظ والمشاركة.. كشفت @RCU_SA بالشراكة مع @AF_ALULA و@CNRS ضمن فريق دادان الأثري عن أحد التماثيل اللحيانية الضخمة، ولضمان الحفاظ عليه فقد تم نقل التمثال؛ الذي تجاوز وزنه الطن وبلغ طوله 2.2 متر، من موقعه وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع أفضل المختصين في الحفظ والترميم.

وأضافت: “كما تضمنت عملية الحفظ والترميم تدريب كوادر سعودية ونقل المعرفة الاحترافية لهم، وشمل ذلك التدريب الميداني على تقوية التمثال وتهيئته للنقل”.