كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل بشأن الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا، وذلك في 8 أغسطس الماضي.

لا تحمل طابع السرية:

وحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، قالت العدل الأمريكية: إن الوثائق التي صادرتها من منزل ترامب أغلبها لا يحمل طابع السرية.

جاء ذلك بعد يوم من سماع قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أيلين كانون، لمرافعات شفوية من قبل محامي ترامب واثنين من كبار المدعين العامين لمكافحة التجسس بوزارة العدل حول ما إذا كان ينبغي عليها تعيين خبير خاص لإجراء مراجعة للوثائق المصادرة من مقر الرئيس الأمريكي السابق، حسب وكالة “رويترز”.

ولكن القاضية لم تعلن بعد أي قرار في شأن طلب ترامب، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

أسباب تفتيش منزل ترامب:

وكان القضاء الأمريكي كشف أسباب تفتيش الشرطة الفيدرالية منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وأمر القاضي الفسدرالي بروس راينهارت وزارة العدل بنشر الوثيقة القضائية الأساسية التي توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب.

المصلحة العامة:

وأشار إلى أن المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أمريكي سابق، لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية باسم الحاجة الملحة لحماية التحقيقات.