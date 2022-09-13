صادرت وزارة العدل الأمريكية، هواتف مساعدي الرئيس السابق دونالد ترامب متعلقة بالتحقيقات الخاصة بعمليات شعب أنصاره واقتحامهم مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020، حسبما ذكرت قناة “العربية”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أصدرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 40 أمر استدعاء خلال الأسبوع الماضي للحصول على معلومات حول جهود الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه لإلغاء انتخابات 2020.

مراجعة الوثائق السرية

وفي سياق آخر، قال محامو دونالد ترامب، الاثنين، إنهم يعارضون طلب وزارة العدل بمواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيق الفيدرالي من منزله بفلوريدا، الشهر الماضي، في تحقيق جنائي مستمر.

وطلب محامو ترامب في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إيلين كانون، حَكما مستقلا، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية في مراجعتها لأكثر من 11ألف وثيقة تم استردادها خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لمنزل ترامب في مار الاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.