قدمت وزارة العدل الأمريكية 3 طلبات من محكمة استئناف اتحادية بعد أن كفت محكمة أدنى يدها عن مراجعة وثائق سرية مصادرة من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

استئناف مراجعة المواد السرية

وطلبت العدل الأمريكية من المحكمة السماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمت مصادرتها خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي لمنزل ترامب في فلوريدا.

وذكرت العدل في طلبها للدائرة الحادية عشرة في محكمة الاستئناف إن على المحكمة أن توقف جزءًا من قرار المحكمة الأدنى الذي يمنع ممثلي الادعاء من الاعتماد على الوثائق السرية في تحقيقهم الجنائي في الاحتفاظ بملفات حكومية في مقر إقامة ترامب في مار الاجو في بالم بيتش بعد انتهاء فترة رئاسته.

عدم الفحص من طرف ثالث

كما طلبت الوزارة أيضا عدم السماح لطرف ثالث تم تعيينه لفحص جميع السجلات المصادرة، وهو القاضي الأمريكي الكبير ريموند ديري بمراجعة المواد السرية

وناشدت أن تحكم المحكمة في الطلب “في أقرب وقت ممكن عمليًا”.

ويأتي الطلب الجديد بعد أن رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون نفس الطلبات من وزارة العدل.

وكان هناك ما يقرب من 100 وثيقة سرية من بين 11 ألف وثيقة صودرت خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي بتفويض قضائي لمنتجع الرئيس السابق في مار الاجو في الثامن من أغسطس آب