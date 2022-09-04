أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية، في بيان له على “تداول”، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022، على النحو التالي:

تفاصيل توزيع الأرباح

إجمالي المبلغ الموزع 95,000,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000 سهم حصة السهم من التوزيع 1.90 ريال سعودي لكل سهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 19 تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا. تاريخ التوزيع سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

مؤشرات الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 140.68 نقطة ليقفل عند مستوى 12,142.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 382 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات: رتال، وعناية، ومجموعة تداول، وسبكيم العالمية، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسمنت الجوف، وأسمنت العربية، ولازوردي، وأنعام القابضة، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.94% و6.31%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.