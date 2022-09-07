كشف الكاتب أحمد العرفج عن أن الأهلي هو من أهبط نفسه بتراجع نتائجه الفنية لدوري يلو وليس شخصًا آخر.

وقال العرفج خلال حديثه لـ برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “حزين على ما وصل إليه الراقي، لكننا نقول الصراحة أن النادي هو من أهبط نفسه بتراجع نتائجه، وليس شخصًا آخر”.

الأهلي يحقق أول فوز بدوري يلو:

وأضاف: “إذا كنا نريد معرفة هل سيعود الراقي لدوري المحترفين أم لا، هذا سوف يتحدد من بعد الجولة العاشرة في دوري يلو”.

ويتواجد الراقي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 4 نقاط من فوز على الخلود وتعادل أمام القيصومة وخسارة أمام الأخدود.

سيواجه الراقي فريق العروبة في الجولة الرابعة من دوري يلو مساء يوم الأحد المقبل.