انتهت، منذ قليل، مباراة العروبة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

لويس غرابان يهدر ركلة جزاء:

وبدأ مباراة العروبة ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب نادي العروبة في الجوف بشكل سريع، وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون خطورة حقيقة على المرمى، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للراقي عند الدقيقة 36.

وسدد الجامايكي لويس غرابان ركلة الجزاء، إلا أن الحارس مصطفى مطر تصدى لها، واستمرت المحاولات لهز الشباك، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة الافتتاحية للجولة الرابعة من دوري يلو بالتعادل السلبي.

تعادل العروبة ضد الأهلي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الراقي بقوة، وكاد زياد الجهني أن يهز الشباك برأسية عند الدقيقة 46، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركلة ركنية، وسدد غرابان كرة قوية ضربت الشباك الجانبية.

وسدد رايلان برونو كرة قوية أمسكها الحارس محمد الربيعي، ومرر سلمان المؤشر الكرة بشكل رائع، ولكن أهدرها زميله وأمسكها مصطفى مطر بسهولة عند الدقيقة 83، لتنتهي مباراة العروبة ضد الأهلي بالتعادل السلبي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما وصل رصيد العروبة إلى 4 نقاط.