أعادت جلسات العريشة في قرية سنام التراثية للزوار عبق الماضي وأصالة التراث، من خلال جمعها لعدد من الزوار الذين اتخذوا من المكان مرتعًا للفكر الاجتماعي والثقافي، عبر الإبحار في أحاديث الذكريات بأساليب عفوية مشوقة.

جلسات العريشة:

وفي جلسات العريشة يترجم كبار السن أحاسيسهم نحو الماضي شعرًا وشكوى عذبة تصل إلى القلب، عبر أحاديث تتدفق بحكمةٍ صنعتها السنون، وقصصٍ تسرح بخيال رواتها في تفاصيل أيامهم الأولى، ومجموعة من الأصدقاء الذين يستعرضون أبرز الذكريات المختلجة بأعماقهم، في شفافية وتلقائية تنعكس على وجوههم بابتسامات يستشعر المارة منها بهجة الأفراح التي ما زالت ساكنة في مخيلاتهم حتى اليوم.

فعاليات متنوعة:

وتتيح جلسات العريشة لزوار المهرجان بانورامية الاطلاع على الفعاليات المتنوعة التي تسهم في تعزيز الهوية، وتخليد القيم الأخلاقية، فضلًا عن غرس ثقافة المنطقة وتقاليدها عند الشباب الذين يثبتون من خلال مشاركاتهم مدى حبهم الصادق لمقومات بيئتهم.

وتهدف فعاليات “سنام” المرتبطة بنهائيات مهرجان ولي العهد للهجن 2022، إلى تسليط الضوء على ثقافة محافظة الطائف، وتمكين ودعم المواهب المحلية في مجال الحرف اليدوية والفنون، كتصميم الأزياء، والطهي، والحرف اليدوية المرتبطة بالمنطقة وتراثها، كما تأخذ زوارها في رحلة داخل الأسواق الشعبية بطابع حديث ومميز، عبر إلهام المواهب الرائدة والمبدعة في مختلف المجالات.

وتستمر فعاليات القرية لمدة أسبوع، وتفتح أبوابها للزوار يوميًّا من الساعة 4 مساء، حتى الساعة 12 صباحًا، لمختلف الزوار من العائلات والأطفال والأفراد.