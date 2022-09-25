العقم التهديفي يؤرق رينارد

خطة رينارد

أزمة منذ 10 سنوات

يبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن حل مشكلة عدم تسجيل الأهداف والعقم التهديفي التي عانى منها الأخضر في آخر 3 مباريات ودية.وكان المنتخب السعودي خسر من كولومبيا وفنزويلا في يونيو الماضي بهدف دون رد، وتعادل مع منتخب الإكوادور أول أمس بدون أهداف، ويواجه المنتخب الأمريكي بعد غد في اللقاء الودي الثاني خلال فترة التوقف الدولية في سبتمبر، لذلك يرغب رينارد في توفير فقرة تدريبية هجومية للاعبي الأخضر لطمأنة الجماهير على المستوى الهجومي للفريق.وما يمر به الأخضر أعاد إلى الأذهان ما حدث قبل 10 سنوات حيث لم يسجل المنتخب السعودي في 3 مباريات متتالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2012 حيث خسر الأخضر من العراق في مباراة رسمية وإسبانيا والجابون في مباراتين وديتين. وكان آخر هدف سجله المنتخب السعودي في شباك أستراليا في تصفيات مونديال قطر يوم 29 مارس الماضي.