من المنتظر أن يتعرض البرازيلي رينيه سانتوس مدافع نادي الرائد لعقوبة كبيرة بعد تصرفه غير الأخلاقي في مباراة الوحدة مساء أمس الخميس في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ماذا فعل لاعب الرائد ؟

وكان حكم اللقاء ماجد الشمراني أشهر البطاقة الحمراء في وجه رينيه سانتوس بعد تعمده البصق على أحد لاعبي الوحدة حيث كان الحكم قريبًا من الواقعة ليُشهر البطاقة في وجه سانتوس بالدقيقة الـ92 من عمر المباراة.

ومن المتوقع أن يُعاقب النادي لاعبه سانتوس، بجانب معاقبته من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بإيقافه عددًا من المباريات قد يتخطى الـ4 مباريات.

رائد التحدي يفوز رغم النقص العددي

ورغم الطرد، فاز الرائد على الوحدة بهدف دون رد، حيث كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح الروماني ميتريتا في إحراز هدف الفوز الوحيد لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ63.

رائد التحدي سيواجه نادي الاتحاد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة المقبلة.