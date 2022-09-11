تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد لاعبي الرائد بعد قيامه بتصرف مشين ضد المصري أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد خلال لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

لاعب الرائد يبصق على أحمد حجازي !

وأظهر مقطع الفيديو أحد لاعبي الرائد وهو يبصق على حجازي بالدقيقة الـ66 من عمر المباراة بعد تسجيل اللاعب المصري لهدف نادي الاتحاد، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة لاعب الرائد على تصرفه الذي وُصف بـ غير الأخلاقي.

يذكر أن الاتحاد كان فاز على نادي الرائد بهدف دون رد، حيث قرر الرائد تقديم شكوى بسبب مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله في المباراة.

وكان اللاعب المغربي تم تعليق عقوبته وهي الإيقاف لمدة 4 أشهر بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي.