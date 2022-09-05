يختتم مهرجان العودة إلى الرياض اليوم فعالياته، بعد استمرارها أسبوعين شهدت فيهما أحداثًا استثنائية تقام لأول مرة في المملكة، مثل “عودة النجوم 2022″، التي التقى فيها نجوم عالميون بـ100 طفل وطفلة في ملعب مرسول بارك، إضافةً إلى عروض ديزني على الجليد، كما أتاح للأطفال فرصة التقاء الفنانة رشا رزق في مقطوعات وشارات موسيقية مميزة وفريدة بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى نهاية فعاليات المهرجان اليوم.

عروض لأول مرة:

وخلال فترة إقامته التي بدأت 23 أغسطس الماضي احتضن المهرجان عروضًا مسرحية تقام لأول مرة، من أبرزها العرض المسرحي “جامعة المشاغبين”، ومسرحية السيرك، إضافةً إلى عدد من الأحداث الترفيهية والتعليمية، ومجموعة من العروض الملائمة للعائلة والأطفال، فضلًا عن المتاجر المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية.

ويتضمن المهرجان الذي أقيمت فعالياته في العاصمة الرياض مجموعةً من التجارب التفاعلية، والأنشطة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، مما أسهم في تناسبه مع كافة الفئات العمرية، وتغطيته لمختلف اهتمامات الزوار.

وتميز مهرجان العودة إلى الرياض ببرامجه المتنوعة، التي أسهمت في تمكين الأطفال من اختيار تجاربهم المهنية المستقبلية في مبنى المهن والوظائف.

شغف الأطفال:

وخلال أيام المهرجان، وجد الأطفال شغفهم واهتماماتهم في ست تجارب تفاعلية بمجالات العلوم البيئية والأحياء والكيمياء، إضافةً إلى تجربة فضائية تتميز بمحاكاة الواقع، والسفر الافتراضي للمريخ، وتجربة الفنون الملهمة للأطفال، وعدد من العروض والمعارض.

وشكلت السينما في المهرجان خلال الأسبوعين الماضيين تجربةً عائلية مميزة، حيث أتاحت للطفل وأسرته خيار المشاهدة العائلية، فيما أسهمت تجربة المهنة بتحديد طموحات الأطفال وتوجهاتهم المستقبلية، عبر مسارات مختلفة، تشمل الهندسة المعمارية، واستيديو الموضة، والتجربة الإعلامية.

وصاحبت فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض مناطق خاصة بالمطاعم والمقاهي، وأقسام للمتاجر والتسوق والألعاب، إلى جانب مراكز متخصصة في بيع الاحتياجات الدراسية للزوار، وعدد من الاهتمامات العائلية المختلفة.