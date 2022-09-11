كشف مشعل المطيري، مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الفرق بين الغذاء الآمن والغذاء الصحي، مع خلط البعض بين المصطلحين.

الغذاء الآمن يضمن خلو المنتج من مصادر الخطر الميكروبي والكيميائي والفيزيائي؛ ولا يعني بالضرورة احتواءه على قيمة غذائية عالية تجعله صحيًّا.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/glbvyUohzW — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 11, 2022

الغذاء غير الآمن:

وقال المطيري في مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للغذاء والدواء على حسابها عبر موقع “تويتر”: إنه يطلق على المنتج الغذائي بأنه آمن عندما يخلو من مصادر الخطر الميكروبي كوجود الفيروسات أو البكتيريا الممرضة للغذاء.

وأضاف أن المنتج يكون آمنًا عند خلوه أيضًا من الخطر الكيميائي وهي (متبقيات للمبيدات أو الملوثات الكيميائية مثل الزرنيخ والرصاص)، أو مصادر الخطر الفيزيائي كوجود مواد غريبة ليست من طبيعة المنتج الغذائي (حشرات أو بقايا بلاستيك).

ولفت إلى أنه عند اكتشاف أي من هذه المصادر فيعتبر هذا المنتج غير آمن ولا يسمح بعرضه أو تداوله في الأسواق.

الأغذية غير الصحية:

أما بشأن الأغذية غير الصحية، فأوضح أن المصطلح يطلق على المنتجات الغذائية التي تكون قيمتها الغذائية منخفضة مثل الأغذية التي تحتوي على كمية كبيرة من (السكر، الملح، الدهون)، لذلك فإن مشروبات الطاقة والغازية والمحلاة بالسكر تعد أغذية غير صحية ولكنها تعتبر آمنة.

وأوضح أن الضرر الذي يأتي من الأغذية غير الصحية يعتبر بسبب زيادة الاستهلاك.