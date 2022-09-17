وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة تحذيرات بشأن سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها، بهدف السلامة.

عدة مخاطر تنتج من سوء الممارسات في استخدام الأدوية وحفظها؛ لسلامتك، احذر من الوقوع في أخطار هذه الممارسات. #اليوم_العالمي_لسلامة_المرضى#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/YtHNdJGiDy — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 17, 2022

ونشرت هيئة الغذاء والدواء على حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يرصد المخاطر التي تنتج عن سوء ممارسات البعض في استخدام الأدوية، وذلك إحياء لليوم العالمي لسلامة المرضى.

ممارسات خاطئة عند استخدام الدواء

وقالت الهيئة إن هناك عددًا من المخاطر التي تنتج من سوء هذه الممارسات والتي يجب الحذر منها وتتمثل هذه الممارسات في:

رمي النشرة الداخلية قبل قراءتها.

ترك الدواء في الأماكن الحارة.

ترك الدواء في الأماكن الرطبة.

ترك الدواء بجانب الأجهزة الكهربائية.

تجميد الدواء السائل.

قراءة النشرة المرفقة

وأكدت في ختام الفيديو ضرورة التأكد من معرفة التعليمات الصحيحة لحفظ الأدوية، وذلك من خلال قراءة النشرة المرفقة مع كل دواء.