أثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية حالة من القلق في بعض الدول الغربية، وردود فعل واسعة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيجان إن إعلان بوتين التعبئة الجزئية سيؤدي إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن بريطانيا ستستمر -إلى جانب دول الناتو- في دعمها لكييف.

تصعيد مقلق

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية في حديث لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يمثل تصعيدًا مقلقًا.

وشددت جيليان كيجان على أنه يجب أخذ التهديدات التي وجهها بوتين على محمل الجد.

ضبط النفس

ونوهت: “بالطبع، سندعم أوكرانيا، وكذلك جميع حلفائنا في الناتو. بعض التصريحات في النهاية (نهاية رسالة رئيس روسيا الاتحادية) مقلقة، وندعو إلى ضبط النفس”.

خطوة سيئة

من ناحيته، اعتبر نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابيك، أن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية “خطوة سيئة وخاطئة”، والتي في رأيه، ستؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وأشار هابيك إلى أنه في برلين “سنقيم هذا من وجهة نظر سياسية، ونناقش كيفية الرد على ذلك”، مؤكدًا أن ألمانيا “في هذا الوقت الصعب” ستواصل دعم أوكرانيا.

ورأت سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، بريدجت برينك، أن التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي، بوتين، تشكل “مؤشر ضعف”.

وكتبت السفيرة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: “الاستفتاءات الزائفة والتعبئة هي مؤشرات ضعف وفشل روسي” مؤكدة أن بلادها ستستمر في “دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة”.

وأعلن بوتين في وقت سابق اليوم البدء في تطبيق التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.