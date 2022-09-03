أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أمس الجمعة، استمرار تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية للشهر الخامس على التوالي؛ لأسباب منها: استئناف الصادرات من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

انخفاض أسعار الغذاء:

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع التطورات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية، بشكل مطرد منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس عقب الحرب في أوكرانيا.

كما تراجعت أسعار الزيوت النباتية عن مستوياتها قبل عام بعد انخفاض بنسبة 3,3%، وانخفض مؤشر الحبوب بنسبة 1,4% مدفوعًا بانخفاض بنسبة 5,1% في أسعار القمح العالمية.

أسعار القمح:

ولا تزال أسعار القمح العالمية أعلى بنسبة 10,6 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس العام الماضي؛ لاسيما بعدما تراجعت الصادرات من أوكرانيا، أحد أكبر موردي القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم قبل الحرب.

تحسن الإنتاج في روسا وأمريكا:

وأرجعت المنظمة ذلك إلى تحسن آفاق الإنتاج في أمريكا الشمالية وروسيا، بالإضافة إلى استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا للمرة الأولى بعد توقف استمر خمسة أشهر.