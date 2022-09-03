تسببت وجبات فلافل في تسمم غذائي لنحو 90 شخصًا في محافظة ميسان العراقية.

وقالت مصادر في شرطة ميسان جنوبي العراق: إنه “تم تسجيل نحو 90 حالة إصابة بالتسمم جراء تناول وجبات الفلافل من أحد المطاعم الشعبية في قضاء المجر الكبير، وهرع المصابون للمستشفيات لتلقي العلاج”.

المصابون بحالة جيدة:

وبحسب المصادر: “فمعظم المصابين بحالة جيدة، وخرج غالبيتهم من المستشفيات، بينما بدأت السلطات المختصة تحقيقًا مع المسؤولين عن المطعم الشعبي؛ لمعرفة سبب هذا التسمم”.

ولحين انتهاء التحقيقات فرضت السلطات الأمنية طوقًا على المطعم، وأمرت بإغلاقه.