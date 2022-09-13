كشف الفنان الكوميدي الكويتي طارق العلي، أنه يشجع المنتخب السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أنه في قلبه.

قلبي أخضر

وتداول مغردون تصريحات لـ العلي يكشف فيها عن حبه للأخضر قائلًا: “أنا قلبي أخضر من زمان”، موجهين الشكر له على هذا الحب للمنتخب السعودي.

قائمة الأخضر استعدادًا لكأس العالم

وفي سياق متصل، أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية لكرة القدم، في وقت سابق، عن قائمة (الأخضر) المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية.

ومن المقرر أن يجري المعسكر خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم، التي تنطلق في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وسيلعب الأخضر خلال المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في 23 من الشهر الجاري، فيما تقام الثانية ضد منتخب أمريكا بعدها بأربعة أيام.

ومن المقرر أن تجرى المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.