قالت استشارية طب الأسرة د. لمياء البراهيم: إن هذه الأيام تنشط فيها الفيروسات التي تسبب الأمراض.

تقوية المناعة:

وأضافت البراهيم، لبرنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، أن العلاجات الشعبية تساعد في تقوية المناعة خلال هذه الأيام.

فيديو | استشارية طب الأسرة د. لمياء البراهيم: هذه الأيام تنشط فيها الفيروسات التي تسبب الأمراض.. والعلاجات الشعبية تساعد في تقوية المناعة #الراصد pic.twitter.com/H2pWtVqFUG — الراصد (@alraasd) September 21, 2022

استشارة الطبيب:

وحذرت من خطورة استمرار بعض الأعراض لعدة أيام، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب في حالة استمرار الأعراض، خاصة التنفسية.