قالت استشارية طب الأسرة د. لمياء البراهيم: إن هذه الأيام تنشط فيها الفيروسات التي تسبب الأمراض.
تقوية المناعة:
وأضافت البراهيم، لبرنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، أن العلاجات الشعبية تساعد في تقوية المناعة خلال هذه الأيام.
فيديو | استشارية طب الأسرة د. لمياء البراهيم:
هذه الأيام تنشط فيها الفيروسات التي تسبب الأمراض.. والعلاجات الشعبية تساعد في تقوية المناعة #الراصد pic.twitter.com/H2pWtVqFUG
— الراصد (@alraasd) September 21, 2022
استشارة الطبيب:
وحذرت من خطورة استمرار بعض الأعراض لعدة أيام، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب في حالة استمرار الأعراض، خاصة التنفسية.
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