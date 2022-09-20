رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي جدة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتحول (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير محافظة جدة).

وقال سموه: “أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة إنشاء هيئة تطوير جدة، والذي يأتي استمرارًا لمتابعة وحرص القيادة – أيدها الله- على كل ما من شأنه رفعة وتقدّم الخدمات بمختلف مناطق المملكة؛ لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده في جميع محافظاتها.

وأكد سموه أن الأمر الكريم بتحويل (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير جدة) يعكس المكانة التاريخية لهذه المدينة كونها بوابة لمكة المكرمة ولقاصديها، وسوف يسهم هذا الأمر -بحول الله – في تعزيز مكانتها لتكون واجهة حضارية ذات مزايا اقتصادية وثقافية وسياحية فريدة.

تحقيق التنمية المستدامة

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – بمناسبة قرار مجلس الوزراء بتحول (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير محافظة جدة).

وقال سموه: ” يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين – يحفظكما الله – ، أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير جدة، والتي سوف يكون لها دورها الكبير في تحقيق التنمية المستدامة؛ لتكون جدة واجهة جاذبة تُسهم في تعزيز مكانتها على جميع الأصعدة، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتكون جدة واجهة عالمية”.

وأكد سموه أن إنشاء هيئة تطوير جدة يُعزز الخطوات الرامية لأن تكون جدة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، مرتكزة في ذلك على الخصائص التي تمتاز بها من حيث موقعها الجغرافي ومقوماتها المتنوعة.