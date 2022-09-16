أقام القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية كازاخستان، ناصر بن بدر البراك، اليوم، حفل غداء تكريمًا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

حضر الغداء الوفد المشارك بأعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية المرافق لمعاليه، ومنسوبو السفارة السعودية بكازخستان.

الحفل الختامي للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم:

من ناحية أخرى، كان وزير الشؤون الإسلامية، رعى الحفل الختامي للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم في العشرين من شهر محرم لعام 1444هـ، والتي نظمها وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة بانكوك، وشارك فيها أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني، والتي وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال، والتي تقام لأول مرة في تاريخ تايلند بدعم ورعاية المملكة.

ووجه آل الشيخ بتكريم المرأة الوحيدة التي تأهلت للتصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والتي لم يحالفها الحظ بالفوز في أحد أفرع المسابقة حيث وجه بتقديم جائزة مالية تقدر بــ 100 ألف بات تايلندي لها تقديرًا لمشاركتها وتحفيزًا للمرأة التايلندية المسلمة ودعمًا لها، وذلك في الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمملكة تايلند الذي أقيم قبل نحو شهر.