تتجه السعودية بخطوات واثقة نحو تحقيق رؤية 2030، ويعلم اتحاد كرة القدم أن هذه الرياضة تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهداف الرؤية، وذلك بحسب ما كشف الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) إبراهيم القاسم.

وفي حوار له مع موقع Goal المتخصص في الرياضة، قال إبراهيم القاسم: السعودية دولة مهمة لكرة القدم في آسيا، والمنتخب الوطني كانت له إنجازات مستمرة على مدى العقدين أو الثلاثة الماضية.

دور الرياضة في رؤية 2030

وتأهل المنتخب، بطل آسيا ثلاث مرات، لكأس العالم 2022 ويأمل أن يقدم عرضًا تنافسيًا، ويعتقد إبراهيم القاسم أن الظهور كقوة ناعمة في كرة القدم سيقطع شوطًا طويلاً في مساعدة رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والتحرر من اعتمادها على النفط، كما تسعى أيضًا لوضع المملكة في مقدمة الدول الرائدة في العالم.

وقال القاسم: مبدئيًا، تركز الرؤية على 3 ركائز أساسية، أولها جودة الحياة، ولا شك أن الرياضة هي جزء من تحسين نوعية الحياة.

وتابع: وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرياضة تؤثر على اقتصاد الدولة بعدة طرق، مباشرة وغير مباشرة.

توسع مفهوم الرياضة

وتابع في حواره: قبل الإعلان عن رؤية 2030 كانت الرياضة مجرد رياضة، لكنها اليوم جزء أكبر من الاقتصاد، وإذا نظرت إلى النظام البيئي الكلي في أي ثقافة وأي بلد، فإن الرياضة لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل غير مباشر مجالات أخرى.

وأضاف: على سبيل المثال، فإن الشعوب الرياضية تنفق أقل في مجالات أخرى مثل استهلاك كميات كبيرة من الطعام والتي تضطر الدولة إلى استيراد جزء منها، وبالتالي فإن الاستغناء عن بعض العادات الاستهلاكية يعزز الاقتصاد بشكل كبير.

وأردف قائلًا: بجانب ذلك، فكلما زادت ثقافتك الرياضية، زاد تأثيرها على مجالات أخرى مثل الرعاية الصحية، حيث لا يتعين على الدولة التي يتمتع شعبها بصفات رياضية إنفاق الكثير على الرعاية الصحية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد بطريقة إيجابية.

وهذه التأثيرات غير المباشرة هي مفتاح تحول الاقتصاد بصرف النظر عن التأثير التجاري الواضح للرياضة.

واختتم حواره قائلًا: الرياضة جزء مهم من الاقتصاد، سواء تجاريًا أو اقتصاديًا أو بطريق غير مباشر كما تم توضيحه، وتتجلى أهمية كرة القدم في رؤية 2030 في حقيقة أن المملكة قد تقدمت بطلب للحصول على حقوق استضافة كأس آسيا 2027 وكأس آسيا 2026 للسيدات.