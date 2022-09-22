ألقت شرطة مدينة الرياض، القبض على مواطن ووافدين من الجنسيات اليمنية والمصرية والسورية، بعد قيامهم بطباعة وتزييف العملات الأجنبية وإيهام ضحاياهم بأنها حقيقية.

القبض على تشكيل عصابي متخصص في طباعة وتزييف العملات الأجنبية، والعثور معهم على أكثر من 50 مليون ورقة نقدية مزيفة pic.twitter.com/yMRxENsOB4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 21, 2022

مداهمة الأمن

وأظهر مقطع فيديو نشرته الداخلية، لحظة المداهمة والقبض على التشكيل العصابي، إذ عثرت الشرطة بحوزتهم على أكثر من 50 مليون ورقة نقدية مزيفة.

إحالة للنيابة

وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.