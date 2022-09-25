القبض على شخصين لارتكابهما حوادث سطو

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما حوادث سطو على محال تجارية. pic.twitter.com/6JuWN48thV — الأمن العام (@security_gov) September 25, 2022

إحالة للنيابة:

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، على مواطنين لارتكابهما حوادث سطو.وفي التفاصيل: فقد ألقت الشرطة على شخصين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. من ناحية أخرى، أعلنت شرطة منطقة الرياض مؤخرًا، القبض على (7) أشخاص إثر مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة. وقبضت شرطة الرياض على 7 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة. ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.