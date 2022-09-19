قبضت شرطة محافظة الخبر على مواطن لارتكابه (10) حوادث جنائية تمثلت في النصب والاحتيال على ضحاياه، في عدد من مناطق المملكة بنشر إعلان وهمي في موقع إلكتروني لبيع أجهزة هواتف متنقلة وطلبه دفع ثمنها عبر حساب بنكي يعود لمواطنة إثر اختراقه حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحتوي على بياناتها الشخصية، وتمكن خلالها من فتح حساب بنكي إلكتروني.

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.